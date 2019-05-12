كتاب سعودي جديد يسلط الضوء على دور النساء السعوديات بدعم ومساندة “داعش”

2019/05/12 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سلط كتاب سعودي صدر حديثا، الضوء على دور النساء السعوديات في دعم ومساندة تنظيم “ داعش” الإجرامي، مشيرا إلى أن ظاهرة الجهاديات السعوديات بدأت منذ ظهور تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.وذكرت صحيفة “الحياة” السعودية في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “صدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب جديد بعنوان (السعودية..[…]

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