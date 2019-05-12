2019/05/12 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعربت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، عن استيائها من بعض البرامج الفاضحة التي تعرض حاليا على شاشات بعض القنوات الفضائية العراقية.

وطالبت رئيس واعضاء اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “القنوات الفضائية التي تعرض برامج مخالفة للذوق العام والقيم والاعراف التي يتصف بها المجتمع العراقي الى ايقافها لان ذلك ينافي حرمة الشهر الفضيل رمضان المبارك”.

ودعت اللجنة، هيئة الاعلام والاتصالات، الى “رصد جميع البرامج المعروضة على شاشات التلفزة وعرضها على لجان متخصصة واشعار لجنتنا بالإجراءات المتخذة بالسرعة الممكنة”.





وأكدت لجنة الثقافة والاعلام، انها “داعمة للفن الرصين والهادف الذي يعكس وجها مشرقا عن المنظومة الاجتماعية العراقية بجميع مكوناتها وان لجنتنا مع حرية الرأي والتعبير وعرض البرامج بجميع اشكالها وتصنيفاتها، لكن ضمن الحدود المهنية والاخلاقية التي رسمتها القوانين، فضلا عن احترام حرمة الاشهر المقدسة لدى الشعوب”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية تعرب عن استيائها من البرامج الفاضحة في بعض الفضائية العراقية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية تعرب عن استيائها من البرامج الفاضحة في بعض الفضائية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).