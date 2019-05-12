اتفاق عراقي كويتي على بناء منفذ سفوان الحدودي

2019/05/12 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية / الكويتية اجتماعها السابع في يوم 11 ايار 2019 في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء و رئيس هيئة المنافذ الحدودية".واضاف البيان، ان" الجانبين اتفقا على قيام الكويت ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ".واشار الى انه" سيتم توقيع مذكره التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ".انتهى..م.ر

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