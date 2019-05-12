2019/05/12 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقيام عناصر من تنظيم داعش بشن هجوم على منطقة تابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر ان "الاجهزة الامنية في قضاء الدجيل تمكنت من صد تعرض لتنظيم داعش استهدف منازل المدنيين في منطقة ٢٣ جزيرة التابعة لقضاء الدجيل".

واضاف ان "الحادث اسفر عن اصابة عدد من المدنيين بجروح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: قيام عناصر من تنظيم داعش بشن هجوم على منطقة تابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: قيام عناصر من تنظيم داعش بشن هجوم على منطقة تابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).