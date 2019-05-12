المنظمة الدولية للهجروة وفرنسا يوفرّان الحماية لمائة أسرة عراقية

2019/05/12 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت المنظمة الدولية للهجروة وفرنسا اتفاقية توفير الحماية لـ 100 امرأة ايزيدية وعائلاتهن كجزء من برنامج القبول الانساني في فرنسا.

وتساهم الاتفاقية التي أطلقتها الناشطة الايزيدية ناديا مراد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشرين الأول 2018، في توفير الحماية والقبول لما يصل إلى مائة امرأة أيزيدية وعائلاتهن كجزء من برنامج القبول الإنساني في فرنسا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها أن فرقها في العراق ستساعد في انتقال تلك الأسر خلال رحلتهم إلى فرنسا عبر توفير الفحوصات الصحية، ومعلومات ما قبل المغادرة، والمساعدة في الحركة، وتوفير المرافقين وأشكال أخرى من المساعدة حتى الوصول.

ولفتت إلى أن الأسر عند وصولها إلى فرنسا ستحال إلى المنظمات غير الحكومية المحلية التي تقدم الدعم الاجتماعي والطبي والإداري خلال العام الأول.

وقالت رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في فرنسا، سارة عباس ان "هذه المبادرة الجديدة هي نتيجة للتضامن والتعبير عن آلية دولية لتقاسم المسؤولية في حماية الفئات الأكثر ضعفًا"، مشيرة إلى أن "برنامج القبول الإنساني يعتمد على شراكة قوية بين الحكومتين الفرنسية والعراقية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".

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