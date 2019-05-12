فجر السعيد تهدد أصالة نصري

2019/05/12 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توعدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المطربة السورية أصالة نصري، بالرد عليها عقب انتهاء شهر رمضان، بعدما اتهمتها الأخيرة بأنها “تتمسح في المشاهير لكي تلفت الانتباه”.وقالت السعيد عبر حسابها على “تويتر”: “نالت أصالة الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني، لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية”.

وتابعت “بس هذا لا يمنع أنني عقب رمضان سأفتح موضوعك من جديد..



رمضان كريم وعسانا من عوادة..



بس يخلص الشهر الكريم وبرجعلك إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز علي”.

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