مقتل ثمانية من نشطاء “الحراك الشعبي” بمواجهات مع الأمن السعودية بالقطيف

2019/05/12 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مصادر صحافية، الأحد، بأن ثمانية من ناشطي “الحراك الشعبي” قتلوا اثناء مواجهات مع قوات الأمن السعودية في مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية الغنية بالنفط.وقالت المصادر، إن 11 مواطنا سعوديا حاصرتهم قوات الأمن السعودي، سقط بينهم ثمانية قتلى.وكانت مصادر محلية افادت صباح امس السبت بسماع أصوات اطلاق نار في جزيرة “تاروت” حيث أغلقت […]

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