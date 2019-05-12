ارتفاع درجات الحرارة في عموم المحافظات

2019/05/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، ان تشهد جميع المحافظات ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم الاحد.

وبحسب بيان الهيأة، فان طقس المناطق {الوسطى والجنوبية والشمالية} سيكون اليوم صحو مع ارتفاع درجات الحرارة.ورياح الاحد ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة {10-20} كم/س، ومدى الرؤية {8-10}كم.انتهى

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