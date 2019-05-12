2019/05/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} في أول ظهور لفريق برشلونة الإسباني بعد صدمة الخروج من دوري أبطال أوروبا، يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه خيتافي في ملعب “كامب نو” مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في الساعة {20:30 بتوقيت الإمارات}، و{19:30 بتوقيت السعودية}، و{18:30 بتوقيت القاهرة، و{17:30 بتوقيت جرينيتش}.تُذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD3، ويدير اللقاء الحكم خوسي لويس جونزاليس.ضمن برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، لذا مباراتي في الجولتين 37 و38 من الليجا مجرد تحصيل حاصل.يتواجد برشلونة في الصدارة بـ83 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد ثانياً بـ74 نقطة، ثم ريال مدريد ثالثاً بـ68 نقطة، ويأتي خيتافي رابعاً بـ58 نقطة.ويريد خيتافي تحقيق نتيجة إيجابية على حساب برشلونة، خاصة أنه ينافس على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه على المركز الرابع إشبيلية الخامس، وفالنسيا السادس.ومازال برشلونة لديه فرصة للتتويج ببطولة ثانية هذا الموسم عندما يواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت 25 ايار الجاري.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صدمة الخروج.. برشلونة يلتقي خيتافي اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صدمة الخروج.. برشلونة يلتقي خيتافي اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).