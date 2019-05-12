استغراب من موقف مجلس مكافحة الفساد بخصوص الكشف عن الفاسدين

2019/05/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبر النائب محمد شياع السوداني، عن استغرابه من قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد تحديد مهلة لكاشفي الفساد لتقديم الادلة وبخلافه يتم محاسبتهم.

وقال السوداني

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