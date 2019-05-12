فوائد الكمون في علاج اضطرابات أمعاء الأطفال

2019/05/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الكمون من أهم العناصر الطبيعية التي تستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات والانتفاخ للكبار ولكن ما لا تعرفه الكثير من الامهات

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