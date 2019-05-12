بيل خارج قائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي

2019/05/12 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، على ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة 37 للدوري

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