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بيل خارج قائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي


بيل خارج قائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي
2019/05/12 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، اليوم الأحد، على ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة 37 للدوري

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