7 فوائد لبذور البطيخ تعرف عليها

2019/05/12 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر البطيخ أحد أنواع الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثير من الناس، إلا أن بذورها، التي تعد من أكثر أنواع "المسليات" التي يقبل عليها بقوة، بالرغم

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