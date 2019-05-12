بالصور.. تدمير 10 مضافات داعشية في عمق سلاسل جبال حمرين

2019/05/12 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دمرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية, اليوم الأحد, 10 مضافات لارهابيي عصابات داعش بعملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين شرقي صلاح الدين.

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