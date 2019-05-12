2019/05/12 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الأحد، عزمها التحري بشأن دخول شركات أمنية أميركية “سيئة الصيت” إلى البلاد دون موافقات رسمية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية لم تبلغنا بدخول هكذا شركات.وقال عضو اللجنة عباس يابر العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الخدمات في مجلس النواب تعتزم التحري بشأن ما اثير في وسائل الإعلام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تتحرى عن دخول شركات أميركية “سيئة الصيت” إلى العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تتحرى عن دخول شركات أميركية “سيئة الصيت” إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).