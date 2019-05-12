2019/05/12 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يفرج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب جرى تسلمّهم من سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/12 | 10:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يفرج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب جرى تسلمّهم من سوريا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يفرج عن 8 أحداث متهمين بالإرهاب جرى تسلمّهم من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).