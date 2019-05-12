2019/05/12 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا ممطرا قليلا في الجنوب غدا ..ودرجات الحرارة تبدا بالارتفاع قليلا .وذكر بيان للهيئة اليوم ان ” طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي المنطقة الجنوبية سيكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس صحو ..ممطر قليلا في الجنوب غدا ..ودرجات الحرارة تبدا بالارتفاع قليلا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس صحو ..ممطر قليلا في الجنوب غدا ..ودرجات الحرارة تبدا بالارتفاع قليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).