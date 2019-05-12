الفياض: بومبيو جاء إلى بغداد ليقدم علامات اطمئنان بعدم القيام بعمل عسكري

2019/05/12 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الأحد، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جاء إلى بغداد ليقدم علامات اطمئنان بعدم القيام بعمل عسكري ضد إيران، فيما أكد أن العراق يكون جزاء من العقوبات الأميركية ضد إيران.وقال الفياض في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة العراقية كان واضحا […]

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