إيران تقبل اللعب مع إسرائيل في الجودو للمرة الاولى

2019/05/12 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفي الوقت الذي تحشد فيه الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في الشرق الأوسط استعداد لمواجهة محتملة مع إيران التي تعتبرها دولة مارقة مصممة على امتلاك أسلحة نووية وتهديد مستمر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تعهدت إيران، السبت، أمام الاتحاد الدولي للجودو بالالتزام بالقواعد الأولمبية والتنافس مع كل دولة بما فيها إسرائيل!.

وجاء التعهد الإيراني في خطوة وصفتها دولة الاحتلال بالتاريخية، بعد أن تعمد العديد من الرياضيين الإيرانيين عدم مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في مسابقات ماضية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن اللجنة الأوليمية الإيرانية تعهدت أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأوليمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان.

وتابعت الصحيفة “هذا يعني أن اللجنة الإيرانية تعهدت بالتنافس مع الرياضيين الإسرائيليين، وهو أمر لم يحدث قط في هذه اللعبة”.

وأضافت أن اللجنة الأولمبية الإيرانية قالت في رسالة بعثت بها السبت إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجرى ماريوس فايزر إنهم ملتزمون بالوفاء بالقواعد الأولمبية والمنافسة مع أية دولة.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة في بيان عن ترحيبه بالخطوة الإيرانية، بحسب المصدر ذاته.

فيما علق رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي “موشيه بونتي” على القرار الإيراني بقوله “إننا نشهد يوما تاريخيا”.

وأضاف بحسب الصحيفة “عقدت مؤخرا العديد من الاجتماعات مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو (فايزر)، وكان ذلك (دفع إيران لإلغاء مقاطعة لاعبيها لنظرائهم الإسرائيليين) ما عملنا عليه منذ وقت طويل، وأتى ثماره الآن”.

ومضى “بونتي” قائلا: “بات الإيرانيون ملتزمون بالمشاركة في كل المباريات والحفاظ على الروح الرياضية دون اصطناع المزيد من الإصابات أو تزييف الأوزان”.

وتابع “نحن سعداء جدا بتلك الخطوة، وممتنون لفايزر، لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم، مثلما ساعدنا في العديد من الحالات الأخرى”.

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