2019/05/12 | 10:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، قرار انتشار الحشد الشعبي وأماكن تواجده هو بيدنا بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الخطة الانتشارية متعلقة بالظروف الميدانية والعسكرية.
وقال الفياض في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “انتشار الحشد الشعبي هو قرار عراقي وكل مايقال ويشاع هو اكاذيب”، مؤكدا أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: قرار انتشار الحشد الشعبي وتواجده بيدنا 100%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، قرار انتشار الحشد الشعبي وأماكن تواجده هو بيدنا بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الخطة الانتشارية متعلقة بالظروف الميدانية والعسكرية.
وقال الفياض في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “انتشار الحشد الشعبي هو قرار عراقي وكل مايقال ويشاع هو اكاذيب”، مؤكدا أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: قرار انتشار الحشد الشعبي وتواجده بيدنا 100%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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