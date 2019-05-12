الفياض: قرار انتشار الحشد الشعبي وتواجده بيدنا 100%

2019/05/12 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، قرار انتشار الحشد الشعبي وأماكن تواجده هو بيدنا بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الخطة الانتشارية متعلقة بالظروف الميدانية والعسكرية.وقال الفياض في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “انتشار الحشد الشعبي هو قرار عراقي وكل مايقال ويشاع هو اكاذيب”، مؤكدا أن […]

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