الخزعلي يدعو مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته لدعم قطاع الصحة في البصرة

2019/05/12 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن البصرة فالح حسن الخزعلي ، رئاسة مجلس الوزراء الى

تحمل مسؤولياتها وتوفير الاموال اللازمة للنهوض بالواقع الصحي في

المحافظة .واوضح الخزعلي في بيان ان مستشفيات الأمراض السرطانية في البصرة

يتعالج فيها المصابين من ثماني محافظات لافتا الى ان التخصيصات

المالية للقطاع الصحي خجولة ولاتفي بالمطلوب، واضاف الخزعلي انه سبق

وأن صدر قرار من مجلس الوزراء عام الفين وسبعة عشر بتخصيص خمسمئة

مليون دينار لمستشفيات الأمراض السرطانية في البصرة الا ان هذه

التخصيصات لم تصل حتى الان.

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