2019/05/12 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية, اليوم الأحد, 10 مضافات

لارهابيي عصابات داعش بعملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين شرقي

صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ، ان "قوة من اللواء 88 في الحشد الشعبي

وعمليات صلاح الدين وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية استباقية في عمق

سلاسل جبال حمرين ما اسفر عن مقتل ثلاثة انتحارين وتدمير عشر مضافات

لداعش تحتوي أحزمة ناسفة وعتادا ومواد غذائية".يذكر أن الحشد الشعبي والقوات الامنية ينفذان بين الحين والآخر

عمليات أمنية في اطار استراتيجية لإنهاء اي وجود لخلايا نائمة تابعة

لداعش في المدن المحررة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 10 مضافات داعشية في عمق سلاسل جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 10 مضافات داعشية في عمق سلاسل جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).