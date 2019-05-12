2019/05/12 | 10:58

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القبض على متهمين بتهريب النفط في سيطرة خالص- عظيم

بغداد/ خطوة برس

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الأحد، عن ضبط متهمين اثنين بتهريب النفط مع صهريج في سيطرة خالص- عظيم.

وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنه “تم ايقاف عجلة مهربي النفط ومشتقاته، حيث تم ضبط صهريج مع أثنين متهمين من قبل سيطرة خالص – عظيم/ التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط”.

وأضافت، أن “نوع الصهريج سكانيا لون ابيض موشح بخط أحمر يحمل منتوج نفطي غير معروف الكمية والنوعية كون تحديد النوع إختصاص وزارة النفط قادم من قضاء خالص متوجه إلى محافظة كركوك نوع المخالف يحمل خزان محور داخل الصهريج يستخدم لتهريب كميات أكبر من المشتقات وبصورة مخفية لكن أبطالنا من خلال تفتيشهم الدقيق عثروا عليه”.

وأوضحت المديرية، أنه “تم تسليمهم إلى مركز شرطة نفط ديالى لعرضه على القضاء ويحاسبوا وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨”.

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