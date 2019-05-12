2019/05/12 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الانواء تتوقع حالة الطقس حتى نهاية الاسبوع: امطار ودرجات حرارة تقترب من الـ 40

بغداد/...توقعت هيأة الانواء الجوية ، الاحد، حالة الطقس حتى مساء الخميس المقبل فيما اشارت الى ان اغلب المناطق ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة .

وقالت الهيأة في بيان ان طقس اليوم الاحد سيكون صحواً مع درجات حرارة مرتفعة تصل الى 38 بالمنطقة الوسطى و 33 بالمنطقة الشمالية وبما يقارب الـ 40 درجة في المنطقة الجنوبية التي من المؤمل ان تشهد تساقط امطار في بعض المناطق.

واضافت ان درجات الحرارة سترتفع قليلاً يوم الاثنين في عموم المناطق مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الجنوبية.

وتابعت ان طقس الثلاثاء سيكون صحواً في عموم المناطق مع ارتفاع بدرجات الحرارة عن اليوم الذي سبقه في المنطقة الشمالية.

وعن طقس الاربعاء توقعت الهيأة ان يكون صحواً دون حدوث تغيير بدرجات الحرارة عن اليوم الذي سبقه.

وختمت الهيأة بالاشارة الى ان طقس الخميس المقبل سيكون مشابها لليوم الذي قبله مع فرصة لظهور غيوم في جميع المناطق دون تساقط امطار.انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء تتوقع حالة الطقس حتى نهاية الاسبوع: امطار ودرجات حرارة تقترب من الـ 40 ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء تتوقع حالة الطقس حتى نهاية الاسبوع: امطار ودرجات حرارة تقترب من الـ 40 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).