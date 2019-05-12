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القوات الأمنية تلقي القبض على مروج عملة مزورة جنوبي بابل

القوات الأمنية تلقي القبض على مروج عملة مزورة جنوبي بابل

مايو 12, 2019 - 10:53 ص

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بغداد/ خطوة برسأعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن إلقاء القبض على مروج عملة محلية مزورة جنوبي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة بابل وجهاز الامن الوطني ومفارز أمن الافراد، تمكنت على اثر عملية نوعية من القبض على مروج عملة محلية مزورة ضبط بحوزته مبلغ (+10,000,000 ) عشرة ملايين ديتار عراقي مزيف فئة (عشرة آلاف) ضمن ناحية القاسم جنوبي المحافظة”.وأضافت ان “العملية نفذت على ضوء معلومات استخبارية دقيقة” أكدت ان “القوة تحفظت على المضبوطات اصوليا ونقلت المتهم الى مركز امني لاستكمال ما يلزم بحقه من الإجراءات القانونية”.

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