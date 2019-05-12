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العراق يفرج عن أحداث متهمين بالإرهاب جرى تسلمّهم من سوريا

العراق يفرج عن أحداث متهمين بالإرهاب جرى تسلمّهم من سوريا

مايو 12, 2019 - 10:49 ص

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بغداد / خطوة برسأفرجت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الاحد، عن ثمانية متهمين (أحداث) من ضمن المتهمين الذين جرى تسلمّهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “التحقيقات أثبتت عدم علاقة المتهمين بتنظيم داعش الإرهابي كونهم دون الخامسة عشر وفي مقتبل العمر عندما تم اعتقالهم”.ولفت البيان إلى أن “القاضي المختص أشار إلى كون المفرج عنهم كانوا مكرهين على الانتقال مع ذويهم من العراق إلى سوريا، منوها بأن “القضاء العراقي لا يحمّل هؤلاء الفتية ما اقترف آباؤهم من إرهاب فلا سلطة لهم على أماكن تواجدهم”.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت على شكل دفعات مجموعة من المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي إلى السلطات العراقية مطلع العام الحالي.

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