الداخلية البحرينية تشن هجوماً على اكبر مرجع شيعي بالبلاد وتتهمه بالتعاطف مع الارهاب

2019/05/12 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

اتهمت وزارة الداخلية البحرينية ، المرجع عبد الله الغريفي، الذي يعد أكبر مرجعية دينية شيعية في البلاد، بـ"التعاطف مع الأعمال الإرهابية".

وقال بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، "إن منبر الغريفي لم تصدر منه إدانة للأعمال الإرهابية، بل عكس تعاطفا وقبولا لها".

وأشار إلى أن "تلك الأعمال راح ضحيتها 22 من الشرطة، و4 آلاف مصاب، إضافة إلى الأهداف الحيوية التي تمت مهاجمتها وترويع حياة المواطنين والمقيمين ومستخدمي الطريق"، دون أن تذكر تفاصيل تلك الأعمال.

وشدد بيان الداخلية على أن "الأصوات المنحازة التي تبرر مخالفة القانون ولا تلتزم بمقتضيات المصلحة الوطنية ولا تحافظ على الهوية الوطنية العروبية، لا مكان لها في تطلعاتنا الوطنية المستقبلية".

وتابع البيان أن "المصلحة الوطنية تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياته من خلال القيام بدور مهم ومساند لجهود تعزيز الاستقرار".

وأكدت الوزارة أن ما حدث في البحرين، كان واضحا أنه "بتشجيع وإيعاز من الخارج، وتحديدا من أتباع الولي الفقيه وأتباعهم في المنطقة، وأن من لا يتخذ الموقف والمرجعية الوطنية، فقد وضع نفسه في دائرة التعاون مع تلك النوايا العدوانية التي تستهدف أمن البحرين".

وتحدثت الداخلية البحرينية في بيانها "عن تجاذبات تتوافق مع أوضاع إقليمية محيطة، من بينها إدراج حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني و"تنظيم داعش" على قائمة التنظيمات الإرهابية، مبينة أنها أمور تستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والالتفاف حول القيادة".

وشددت على "أن من يتبنى أفكار هذه التنظيمات الإرهابية، يعرض نفسه للمساءلة لأنه يعد ترويجا لها ويشكل إضرارا بالأمن الوطني ومساسا بالمصالح العليا للبلاد".

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد (12 أيار 2019)، احتواء حادثة مندلي شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مدنياً قتل بشجار مساء يوم أمس في ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) ما ولد توترا أمن

بغداد اليوم _متابعة

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الأحد، 12 أيار، 2019، أن حاملات الطائرات الاميركية بالمنطقة غير محصنة، مؤكدا أن واشنطن لن تتحمل المخاطرة.

وقال سلامي، في خبر نقله موقع فارس، إن "قدرتنا الدفاعية

بغداد اليوم - بغداد

طالب نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، الاحد (12 أيار 2019)، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بمراجعة الملف الأمني وتقييم الخطط الامنية وتفعيل الجهد الاستخباراتي في بغداد والمناطق المحررة، للحد من الخروقات التي حصلت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية البحرينية تشن هجوماً على اكبر مرجع شيعي بالبلاد وتتهمه بالتعاطف مع الارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية البحرينية تشن هجوماً على اكبر مرجع شيعي بالبلاد وتتهمه بالتعاطف مع الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).