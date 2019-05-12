نائب: هناك مؤشرات خطيرة على بعض المرشحين للعمل في وزارة الخارجية

2019/05/12 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، اليوم الأحد، عن وجود “مؤشرات خطيرة” على بعض الاسماء المرشحة لإدارة السفارات العراقية.

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