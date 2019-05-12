2019/05/12 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة تحالف الإصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحالف الفتح بشأن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، فيما أكد أن الفتح وسائرون متفقان على دعم الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالإصلاح : تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالإصلاح : تشكيل لجنة للتفاوض مع رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).