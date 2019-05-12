2019/05/12 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شرطة كركوك تعلن عن استمرار حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا"

12/05/2019 10:44:00 AM |

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واع / مكتب كركوك / م .خ

اعلنت قيادة شرطة كركوك ، الاحد، عن استمرار حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا" حتى نهاية رمضان.

وذكر المتحدث باسم شرطة كركوك العقيد افراسياوا كامل في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "حملة الاعتقالات على كل من يرتدي البرمودا من الشباب انطلقت منذ صباح يوم امس"، مبينا انها "مستمرة مبدئياً لحين انتهاء شهر رمضان".

واضاف انه "بعد ذلك سنضع الموضوع امام قيادة عمليات كركوك وننتظر قرار استمرار الحملة او ايقافها"، مشيرا الى "اننا لانملك اي حصيلة رسمية لغاية الان بشأن عدد الشباب الذين تم اعتقالهم".

واصدرت قيادة شرطة كركوك في وقت سابق، عدة توجيهات بينها منع حركة الدراجات النارية باستثناء الدلفري، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الاماكن العامة (برمودا)، ومراقبة وملاحظة حالات التخنث لبعض الشباب للمحافظة على اصالة وقيم المجتمع العراقي.

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