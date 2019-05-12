البعيجي يدعو الاسراع لصرف اجور المحاظرين في المدارس باسرع وقت لقرب انتهاء العام الدراسي

2019/05/12 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي وزارة المالية بالاسراع بصرف اجور المحاظرين في المدارس بالسرعة الممكنة على اعتبار ان العام الحالي شارف على الانتهاء ولايمكن تاخير الصرف اكثر “.واشار البعيجي في بيان اليوم الى ” ان هذه الاجور هي شيء بسيط لهذه الشريحة الكبيرة التي تقدم عطائها لابناء الشعب في المدارس وتخرج […]

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