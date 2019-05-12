احمد الاسدي يؤكد ان الحصار الامريكي على ايران مرفوض شعبيا ورسميا لانه خلافا للقانون الدولي

2019/05/12 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية النائب احمد الاسدي ان الحصار الامريكي على ايران مرفوض شعبيا ورسميا لانه خلافا للقانون الدولي “.واوضح الاسدي في بيان ” ان الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ملتزمة بقانون الدولة ولها قانون مصوت عليه داخل مجلس النواب واي قرار لفصائل الحشد الشعبي سيكون منسجما مع الموقف العراقي ونابعا من المبادئ […]

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