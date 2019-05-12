الحرس الثوري: حاملات الطائرات الاميركية بالمنطقة غير محصنة

2019/05/12 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال سلامي، في تصريح صحفي، ان" قدرتنا الدفاعية كافية وحاملات الطائرات ليست محصنة"، مضيفا أن "واشنطن لن تتحمل المخاطرة".

وكانت وسائل اعلام دولية، قد نفت الانباء التي تحدثت عن تحريك ايران صواريخ بالستية وكروز على متن قوارب صغيرة للحرس الثوري في مياه الخليج".

انتهى ..م.ر

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