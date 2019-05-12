تغيير توقيت مباراة الشرطة وغريمه نفط ميسان

2019/05/12 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، أن" ادارة النادي تلقت اشعارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة تؤكد تغيير توقيت لقاء الشرطة ونفط ميسان والذي يقام يوم الخميس المقبل لحساب الجولة الثامنة من منافسات دوري الكرة الممتاز على ملعب ميسان الدولي الى الساعة العاشرة مساءً وعلى الاضواء الكاشفة".انتهى..م.ر

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