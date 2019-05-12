مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تقيم دورة تدريبية حول أساليب تفكيك المتفجرات

2019/05/12 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الاحد, دورة تدريبية حول أساليب تفكيك العتاد والمتفجرات وطرق إتلافها.وقال المكتب الإعلامي للمديرية إن "قسم التدريب التابع للمديرية نظم دورة تدريبية بعنوان دورة (الشهيد ابو حبيب السكيني) حول اساليب تفكيك العتاد الحربي والمواد المتفجرة وطرق اتلافها خاصة بمنتسبي الحشد الشعبي"، لافتا الى ان " الدورة التدريبية ...

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