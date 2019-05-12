الحشد الشعبي والقوات الأمنية يدمران 10 مضافات لداعش بعملية استباقية في سلاسل جبال حمرين

2019/05/12 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية, الأحد, 10 مضافات لعناصر داعش بعملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين شرقي صلاح الدين.وقال موفدنا، ان قوة من اللواء 88 في الحشد الشعبي وعمليات صلاح الدين وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية استباقية في عمق سلاسل جبال حمرين ما اسفر عن مقتل ثلاثة انتحارين وتدمير عشر مضافات لداعش ...

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