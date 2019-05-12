الحوثيون ينسحبون من ميناءين في الحديدة

2019/05/12 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الحوثيون إنهم بدأوا الانسحاب من ميناءي الصليف، ورأس

عيسى في محافظة الحديدة، ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله، إن

«فرقاً من الأمم المتحدة تراقب تحركات الحوثيين في الميناءين».



لكن

صحفيون على منصات التواصل الاجتماعي نفوا ذلك بينما وصفته الحكومة

اليمنية بالمسرحية.

وكان هناك اتفاق سلام تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة والذي كان

متوقفاً منذ شهور، والجمعة، قالت الأمم المتحدة وقيادي في جماعة

الحوثي، إن الجماعة ستبدأ اليوم السبت سحب قواتها من جانب واحد من

ثلاثة موانئ رئيسية.

تحليل..

من المستعبد أن ينسحب الحوثيون من جميع الموانئ التي يسيطرون عليها،

فهي تعد شريان الحياة لهم من جهة البحر، ومن خلالها يتم غالباً

تهريب الأسلحة.

لكن الذي يحدث قد يكون إعادة انتشار وانسحاب من بعض النقاط في

الموانئ، لكي يظهروا في موقف الطرف الذي يرغب في تطبيق ما تم

الاتفاق عليه في المفاوضات.

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