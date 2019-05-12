اللواء سلامي: اميركا غير قادرة ولا تجرؤ على شن حرب ضد ايران

2019/05/12 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل نائب بالبرلمان الايراني عن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، قوله بان اميركا غير قادرة ولا تملك الجراة على شن الحرب

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