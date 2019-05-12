الأسبوع المقبل..وفد برلماني كردي يزور بغداد لبحث هذا الأمر

2019/05/12 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي،اليوم الأحد، بأن وفدا برلمانيا كرديا يزور بغداد الأسبوع المقبل.

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