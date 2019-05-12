2019/05/12 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نجدة بغداد : تسيير دوريات بهدف حفظ الامن في العاصمة خــلال رمــضــان

12/05/2019 11:54:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مـديـريـة نــجــدة بــغــداد،الاحد ، عن تنفيذ خـطـة أعـدتـهـا مسبقا لتسيير دوريات بهدف حفظ الامن بمناطق العاصمة خــلال شـهـر رمــضــان المــبــارك.

وذكر مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد الربيعي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مـديـريـتـه وضمن إجـــراءات جـديـدة، فـقـد اعــدت خـطـة لتسيير جـولات مكثفة لدورياتها بمناطق بـغـداد لحفظ الامـن فيها خـلال شهر رمضان المـبـارك، لاسيما بالمناطق التي تشهد اقبالا شعبيا واسعا على اسواقها ومحالها التجارية".

وأضاف، ان "مديريته اعتمدت اجراءات جديدة للاسهام في توفير الامـن لبغداد وضواحيها، منها زيـادة عـدد قواطع النجدة التابعة للمديرية، وافتتاح اخرى جديدة بالاقضية خارج حدود بلدية العاصمة، وهي التاجي وابـو غريب والمحمودية، كاشفا عن ان قواطع النجدة المـوجـودة داخـل مدينة بغداد وحدها، يبلغ عددها 30 قاطعاً".





وأكـد الربيعي ان الاجــراءات زادت من سرعة استجابة الـدوريـات، لنداء المواطنين ومكنتهم مـن الـقـاء الـقـبـض عـلـى المـتـورطـين بتنفيذ جرائم السرقة خلال مدد قياسية لم تتجاوز العشر دقائق فقط، ضاربا المثل بالقاء القبض على السارق وبحوزته سيارة مسروقة قبل ان يتمكن من التخلص مـن المـركـبـة المـسـروقـة والـنـفـاذ مـن اجـهـزة الـشـرطـة".

وافـصـح عـن "تجهيز مـديـريـتـه لـقـواطـعـهـا، بـالمـعـدات والاجهزة المتطورة والمركبات الحديثة لضمان سرعة الاسـتـجـابـة لـنـداء المـواطـنـين، وكـذلـك تجهيز بعض الـدوريـات التابعة لشرطة النجدة بـالـدراجـات النارية ونـشـر تـلـك الــدوريــات بـامـاكـن مـتـعـددة وبـمـنـاطـق الحوادث بأسرع وقت ممكن، لمعالجة اي خـرق امني والتوجه الـى اماكن واردف مدير نجدة بغداد ان الاجراءات التي اعتمدتها تضمنت ايـضـا، ادخــال العنصر الـنـسـوي بعملها، لتأخذ المرأة دورها بخدمة المواطن والمجتمع باشراكهاضـمـن الـسـيـطـرة المــركــزيــة لـشـرطـة الـنـجـدة لتلقي الاتـصـالات والشكاوى من المواطنات وتلبية ندائهن لاسيما فـي بعض الـحـالات الانسانية والاجتماعية التي تتطلب ذلك".

ولـفـت الربيعي الـى ان "الـظـروف الامـنـيـة الـتـي تعيشها الـبـلاد، اضــافــت مـسـؤولـيـات جــديــدة عـلـى عـاتـق مـديـريـتـه، تـمـثـلـت بـالـتـعـاون والـتـنـسـيـق مــع الاجــهــزة الامـنـيـة الاخـرى المـتـواجـدة فـي شـوارع العاصمة مـن الجيش والـشـرطـة المـحـلـيـة والاتـحـاديـة وغـيـرهـا والاشــتــراك معهم اثناء اجـراء عمليات الدهم والتفتيش ونصب السيطرات المشتركة لتدقيق المركبات والاشـخـاص المشتبه بهم".

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