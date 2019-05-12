الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من الاعتكاف داخل “الأقصى”

2019/05/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقوة، مساء السبت، المصلين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن عشرات العناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأخرجوا المعتكفين بالقوة.

وأفادت مصادر صحفية لـوكالة “الأناضول” التركية، بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفي وقت سابق، أدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.

ويقصد بالاعتكاف مكوث المصلّي في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن.

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