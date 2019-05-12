اتفاق بين العراق والكويت على بناء منفذ سفوان الحدودي

2019/05/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتفق كل من العراق والكويت على بناء منفذ سفوان الحدودي، وذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية /الكويتية امس السبت في دولة الكويت.

وأوضح بيان لهيئة المنافذ الحدودية وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء ومثل هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي رئيس هيأة المنافذ الحدودية”.

واشار الى ان “الجانبان اتفقا فيما يخص المنافذ على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ”.

واضاف “سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ”.

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