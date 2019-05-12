2019/05/12 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادتعرض الإمام الأمريكي عمر سليمان، الذي يدير معهد يقين للبحوث الإسلامية في دالاس -تكساس، لحملة إعلامية شرسة، وذلك بعد يوم واحد من تلاوته دعاء في افتتاح جلسة في مجلس النواب الأمريكي.

وأدان عضو الكونغرس الجمهوري لي زيلدين من مدينة نيويورك قرار رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بدعوة الإمام عمر لتقديم الصلوات الافتتاحية.

وكتب تغريدة قال فيها: “من غير المقبول على الإطلاق أن تطلب نانسي بيلوسي من عمر سليمان أن يقدم دعاء يوم أمس في مجلس النواب.”

وأعقبت تعليقات عضو الكونغرس مجموعة من المقالات المنظمة من “جيروسالم بوست”، وموقع “بريتبارت” اليميني وعدد من المواقع الإخبارية المجهولة، بما في ذلك “أوهايو ستار”، التي وصفت سليمان بأنه “معاد للسامية”.

وقال سليمان لصحيفة “ميدل إيست آي” إن المقالات التي ظهرت بشكل سريع ومباشر على مدار اليوم ونصف بعد إلقاء الدعاء أظهرت أن هذه كانت حملة تشويه منسقة تحاول تشويه الدعاء وإجبار بيلوسي على إدانته.

وقال إنه “من الواضح أن الأمر جزء من محاولة لإخفاء الزعماء المسلمين من الحياة العامة وأيضًا الاستمرار في الانحراف عن معاداة السامية الحقيقية لليمين”.

وتعليقا على الهجمات، قال تود جرين، أستاذ مشارك في الدين في كلية لوثر، إن استراتيجية الحزب الجمهوري الرئيسية لهذا الموسم الانتخابي “تتمثل في تصوير جميع المسلمين على أنهم معادون للسامية، في محاولة لتنشيط الإسلاموفوبيا وكسب الأصوات عبرها، والضغط السياسي.



إستراتيجية عنصرية يجب أن نقاومها بأي ثمن “.

ونشر عمر تغريدة قال فيها: “أخطط لكتابة مقال حول هذا الموضوع في وقت ما اليوم.



لقد كانت 24 ساعة مجنونة وكاشفة تماما.



استراتيجية أمامنا تتكشف من هذه المواقع اليمينية الزاحفة الغامضة لإغراق الإنترنت بمسحات شريرة.



أقدر الدعم”.

وعلقت الناشطة الأمريكية الفلسطينية ليندا صرصور: “نحن خلفك إمام عمر.



لا يمكنهم رؤية شخصية ديناميكية شابة وقوية ومسلمة من المسلمين الأمريكيين الفلسطينيين الذين يبشرون بالعدالة والوحدة والمساواة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جمهوري على إمام مسلم لتلاوته دعاء بالكونجرس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم جمهوري على إمام مسلم لتلاوته دعاء بالكونجرس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).