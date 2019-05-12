القبض على ارهابي كان يعمل بما يسمى ولاية كركوك

2019/05/12 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

اعلن الناطق باسم وزارة الدخلية اللواء سعد معن, عن القاء القبض ارهابي كان يعمل بما يسمى ولاية كركوك.

وذكر معن، اليوم الاحد، في بيان

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