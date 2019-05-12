ازالة تجاوزات في 16 شارعا في الاعظمية

2019/05/12 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت امانة بغداد ،عن تنفيذ حملة لازالة التجاوزات ضمن 16 شارعاً بمنطقة الاعظمية ".

الامانة اعلنت اليوم الاحد، ان ملاكات دائرة بلدية الاعظمية بالتنسيق

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