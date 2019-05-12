انفجار عنيف يهز ميناء الفجيرة الإماراتي صباح اليوم

2019/05/12 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مصادر لموقع "الغدير"، ان" الانفجار وقع فجر اليوم في ميناء الفجيرة الاماراتي ما ادى الى احتراق اكثر من 10 ناقلات نفطية".واضافت المصادر، ان" شهود عيان اكدوا تحليق طائرات فرنسية وامريكية عسكرية اثناء وبعد الانفجار".واشارت المصادر الى ان" الانفجارات المتتالية في ميناء الفجيرة استمرت اكثر من 3 دون توقف".انتهى..م.ر

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