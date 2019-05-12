الامانة تعلن احالة 4 متهمين بجباية الاموال تحايلا على المواطنين الى القضاء

2019/05/12 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الأمانة في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، إن" بلدية الشعلة مع دائرة الحراسات والأمن ضبطت أربعة محتالين ضمن حي الجوادين شمال غرب بغداد".واضاف، أن" هؤلاء يقومون بجباية الأموال من المباني السكنية والتجارية منتحلين صفة موظفي أمانة بغداد"، مشيرةً إلى "تسييرهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم".انتهى..م.ر

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