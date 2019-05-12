“إتش تي سي” تطلق أرخص هاتف للعملات الرقمية العام الجاري

2019/05/12 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة اج تي سي عن هاتفها Exodus 1s، وهو نسخة أرخص من Exodus الرائد الذي تم إطلاقه العام الماضي.وذكرت الشركة، ان ” أحد تفاصيل الهاتف حيث يمكن للهاتف أن يعمل كواحدة من النقاط الموزعة التي تقوم بالتحقق من المعاملات ونقلها على سلسلة البيتكوين blockchain، ولكنه لن يكون قادرًا على استخراج أي عملة […]

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