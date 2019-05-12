وزير النقل:قريبا افتتاح خطين جويين مع دمشق واندونيسيا

2019/05/12 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي اليوم الاحد، قرب افتتاح خطوط جوية جديدة مع عواصم ومدن.

وقال لعيبي في تصريح له نقله بيان وتلقته وكالة صدى “نتجه لفتح خط بغداد- دمشق، اضافة الى خط مع اندونيسيا”.

واضاف انه “سيتم ايضا افتتاح خط مع باكستان”.





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