وزارة البيئة تمنح موافقات لعدد من الأنشطة في بابل وصلاح الدين

2019/05/12 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، منح موافقات بيئية لعدد من الانشطة في محافظتي بابل وصلاح الدين.

وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “الوزارة منحت موافقات بيئية لعدد من الانشطة الصناعية والزراعية والخدمية في محافظة بابل وذلك لالتزامها بالشروط والضوابط البيئية”، مشيرا الى انه “تمت الموافقة على ثلاثة انشطة ومنح موافقات بيئية لغرض إنشاء معامل للمياه الصحية”، فضلا عن “منح موافقة بيئية لإنشاء معمل لإنتاج المخللات وكذلك تم إجراء كشوفات ميدانية على عدد من المواقع الصناعية والخدمية في المحافظة”.

واضاف ان “الوزارة منحت (١٥) موافقة بيئية لعدد من المشاريع والانشطة المختلفة في محافظة صلاح الدين خلال الشهر الماضي”، موضحا ان “الموافقات البيئية شملت كراج غسل وتشحيم وافران صمون ومعمل لتصنيع اللحوم وعيادة جراحية ومدرسة اهلية وافران ومعجنات ومحطات اساسية صغيرة تابعة لشركة الاثير للاتصالات بمختلف المناطق والاقضية ضمن محافظة صلاح الدين”.

من جانب اخر ” وجهت الوزارة انذرا الى موقع طمر النفايات التابع لمديرية بلدية قضاء بلد وذلك لمخالفته الضوابط والتعليمات البيئية”، مبينا ان “توجيه الانذار للنشاط جاء استنادا الى احكام المادة (٣٣/اولأ) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ بسبب عدم مطابقة الطمر للمحددات البيئية و عدم حصوله على الموافقة البيئية وبالتالي مخالفته الضوابط والمحددات البيئية”.

كاشفا انه “في حال عدم ازالة المخالفة للنشاط خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ سيتم فرض غرامة مالية للمديرية المعنية تتكرر شهريا لحين ازالة المخالفة”.

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